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Летние олимпийские виды спорта

Поздняков: ОКР рассчитывает на потенциальных медалистов в 23 видах спорта на Играх-2024

Глава ОКР считает, что сборная России лидирует в мире по количеству потенциальных медалистов Игр-2024
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Александр Щербак/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) рассчитывает на потенциальных медалистов Игр-2024 в 23 видах спорта, что больше, чем у других сборных. Об этом журналистам заявил президент ОКР Станислав Поздняков.

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В четверг состоялось заседание исполкома ОКР, на котором обсуждалась программа подготовки сборных России к Олимпийским играм в Токио в 2021 году и Пекине в 2022 году.

"Буквально в начале этой недели исполком МОК [Международного олимпийского комитета] утвердил программу Игр-2024 в Париже. Хотел бы отдельно сказать о скалолазании, где наши спортсмены выступают стабильно, но в многоборье предполагать результаты не рискнут даже большие специалисты в этом виде спорта, - отметил Поздняков. - Что касается серфинга, то мы как страна, в которой серфинг является экзотическим видом спорта, будем пытаться его развивать. Наша стратегия заключается в том, что мы имеем потенциальных медалистов в 23 видах спорта, это больше, чем у любого другого олимпийского комитета".

"Что касается скейтбординга, то наши спортсмены хорошо выступают. В последние годы поддерживаются виды спорта, которые попадают в олимпийскую программу. Надеемся, что и в этой дисциплине наши спортсмены будут успешны", - добавил Поздняков.

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