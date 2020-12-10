Касперович считает удачным старт биатлониста Логинова в сезоне

Логинов после первых двух этапов Кубка мира занимает в общем зачете 21-е место. В личных гонках он только раз сумел попасть в число десяти сильнейших. При этом его результаты являются лучшими в мужской команде России.

"Считаю, что сезон для него начался очень удачно. Все же надо учитывать, что с марта он не выступал. Стартовать, не имея полгода соревновательной практики, очень сложно. Подготовка получилась скомканной. Он планировал участвовать и в летнем чемпионате, и в контрольных стартах, но постоянно что-то мешало. Он же не специально избегал эти старты", - сказал Касперович.

"В эстафете он смотрелся уже совсем иначе. Да, со стрельбой было не все в порядке, но это влияние функциональной составляющей, все взаимосвязано. В эстафете он рискнул, но тогда он все еще не мог "поймать" стойку. Уверен, в Хохфильцене Саша будет показывать уже другие результаты. Все придет, все нормально", - добавил он.

Также Касперович отметил результаты Эдуарда Латыпова, который в общем зачете Кубка мира занимает 32-е место. "В свое время я взял его в команду из юношей. Он молодец, у него все получится. Команда у нас боеспособная, делать выводы рано", - заметил бывший главный тренер сборной России.

Следующие два этапа Кубка мира примет австрийский Хохфильцен, ближайший пройдет с 11 по 13 декабря.