Гимнастка Дина Аверина лидирует в многоборье на онлайн-турнире после первой половины

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике россиянка Дина Аверина лидирует в личном многоборье на втором международном онлайн-турнире, который проходит в четверг, после первой половины соревнований. Спортсменка показала результат 106,85 балла.

Согласно регламенту турнира, на пьедестале в личном многоборье может быть не более двух гимнасток от страны, в отдельных упражнениях - не более одной.

Дина Аверина показала лучший результат в упражнениях с булавами (28,5) и лентой (24,45). Второй результат в многоборье на данный момент имеет Арина Аверина, набравшая 106,65 балла. Арина лидирует в упражнениях с обручем (27,15) и мячом (27,45). Третье место в личном многоборье пока занимает Сабина Ташкенбаева из Узбекистана (84,75).

Международный онлайн-турнир, в котором принимают участие гимнастки России, Узбекистана, Швейцарии, Сербии, Франции, Латвии, Болгарии, Италии и Финляндии, завершится вечером в четверг.