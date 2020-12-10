Пять хоккеистов покинули расположение молодежной сборной Канады из-за коронавируса

ТАСС, 10 декабря. Пять игроков молодежной сборной Канады по хоккею покинули тренировочный лагерь перед чемпионатом мира. Об этом сообщает телеканал TSN со ссылкой на старшего вице-президента Федерации хоккея Канады Скотта Салмонда.

Лагерь покинули защитники Мэтью Робертсон, Мейсон Миллман и Дэймон Хант, а также нападающие Ридли Грейг и Ксавье Симоно. "Это не хоккейное решение, а решение о здоровье, основанное на протоколах безопасности. Ужасно жалко этих ребят," - сказал Салмонд.

Сборная Канады вернулась к тренировкам после двухнедельного карантина из-за двух случаев заболевания коронавирусом в составе команды.

Другие команды должны прибыть в Канаду чартерным рейсом в воскресенье. Сообщается, что не смогут приехать многие игроки и тренеры. В числе последних случаев положительный результат теста тренера вратарей сборной Швеции Низзе Ларсена, вместо него в состав команды включен тренер сборной U-18 Андерс Эриксен. Также на этой неделе из состава шведов были исключены защитник Уильям Валлиндер и нападающий Альбин Греве.

Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд пройдет в канадском Эдмонтоне с 26 декабря по 5 января. Сборная Канады будет играть в группе А, ее соперниками станут команды Финляндии, Швейцарии, Словакии и Германии. Канадцы начнут выступление на турнире 27 декабря матчем против сборной Германии.

Сборная Швеции будет играть в группе В и станет соперником россиян. Помимо них, в группе выступят команды США, Чехии и Австрии.