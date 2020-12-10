Установлен размер вознаграждения для призеров чемпионата России по легкой атлетике

ТАСС, 10 декабря. Правительство РФ установило денежное вознаграждение для победителей и призеров чемпионатов страны по легкой атлетике. Об этом говорится в тексте распоряжения, опубликованного на официальном сайте кабмина.

За золотую медаль легкоатлет получит 180 тыс. рублей, за серебряную - 90 тыс., бронзовую - 54 тыс. За мировой рекорд спортсмен получит 250 тыс. рублей, за рекорд Европы - 150 тыс., рекорд России - 75 тыс. Также денежное вознаграждение получат личные тренеры, обеспечившие подготовку спортсменов - победителей и призеров чемпионатов России по легкой атлетике в дисциплинах, включенных в программу Олимпийских игр в Токио.

Деньги будут выплачены из бюджетных ассигнований, предоставленных Минспорту РФ из федерального бюджета на 2020 год по подразделу "Спорт высших достижений" раздела "Физическая культура и спорт".

Чемпионат России 2021 года планируется провести в Чебоксарах с 23 по 27 июня. Соревнования пройдут за месяц до Олимпийских игр в Токио, которые стартуют 23 июля. Чемпионат России - 2020 должен был также состояться в Чебоксарах, но из-за пандемии коронавируса был перенесен в Челябинск, где прошел с 8 по 11 сентября.