Стал известен состав сборной Чехии на Кубок Первого канала. В нем 12 игроков КХЛ

ТАСС, 10 декабря. Тренерский штаб сборной Чехии под руководством Филипа Пешана объявил состав на второй этап Еврохоккейтура - Кубок Первого канала. Об этом сообщает пресс-служба Чешской хоккейной ассоциации.

В состав вошли 12 игроков из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Полностью заявка чешской команды выглядит следующим образом:

голкиперы - Шимон Грубец ("Авангард"), Роман Вилл ("Трактор"), Доминик Фурх ("Динамо", Минск);

защитники - Андрей Шустр ("Куньлунь"), Ондржей Витасек ("Динамо", Рига), Давид Скленичка ("Йокерит"), Доминик Машин ("Амур"), Якуб Зборжил ("Комета", Чехия), Павел Пыха ("Ческе-Будеёвице", Чехия), Даниэл Газда ("Злин", Чехия), Филип Хронек ("Маунтфилд", Чехия);

нападающие - Дмитрий Яшкин ("Динамо", Москва), Андрей Нестрашил ("Металлург"), Лукаш Седлак ("Трактор"), Лукаш Радил, Робин Ганзл (оба - "Спартак"), Давид Штястны ("Млада Болеслав", Чехия), Радан Ленц ("Либерец", Чехия), Лукаш Роусек ("Спарта", Чехия), Давид Каше, Якуб Лауко (оба - "Энергия", Чехия), Филип Задина, Лукаш Яшек ("Тршинец", Чехия), Петр Кодытек ("Пльзень", Чехия), Доминик Лакатош ("Витковице", Чехия), Матей Блюмел ("Пардубице", Чехия).

Кубок Первого канала пройдет с 17 по 20 декабря в Москве на "ЦСКА-Арене". Сборная России 17 декабря сыграет с командой Швеции, 19 декабря - с чехами, 20 декабря - с финнами. Российская команда лидирует в турнирной таблице Евротура, набрав 8 очков в трех играх. Вторыми идут чехи (6), третьими - финны (3), четвертыми - шведы (1).