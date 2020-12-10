Единая лига ВТБ проводит расследование о возможном договорном матче в юниорском первенстве

ТАСС, 10 декабря. Единая лига ВТБ проводит внутреннее расследование о возможном договорном матче с участием игроков команды московского клуба "Руна-2" в первенстве России по баскетболу среди юниоров (не старше 21 года). Об этом сообщает пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Отмечается, что по итогам расследования будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

"Лига ВТБ будет наказывать игроков и других лиц, имеющих причастность к чемпионату, которые замешаны в беттинговых махинациях и других противоправных влияниях на результат своих матчей, - сказала генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин. - Игроки должны понимать, что помимо дисквалификации подобные действия также выходят за рамки спортивного регламента и за это предусмотрена уголовная ответственность согласно законодательству РФ. Каждый подобный случай беттинговых махинаций будет внимательно изучаться лигой ВТБ и расследоваться".

"Руна" не потерпит таких действий и игроков в нашей команде, клуб имеет жесткую позицию относительно беттинговых махинаций и игр на тотализаторе. Все нарушители будут строго наказаны. Надеемся, что и другие клубы будут внимательно относиться к происходящему. Пусть эта ситуация даст понимание, что в нашем клубе такие действия непозволительны", - добавил генеральный менеджер "Руны" Сергей Юхневич.

"Руна-2" занимает восьмое место в турнирной таблице регулярного чемпионата первенства России среди юниоров, одержав восемь побед при восьми поражениях.