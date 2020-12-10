{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Италии

Президент ФИФА выразил соболезнования в связи со смертью Паоло Росси

Джанни Инфантино назвал бывшего нападающего сборной Италии символом радости, благородства, успеха и гордости
Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA
Описание
Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино
© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

ТАСС, 10 декабря. Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино выразил свои соболезнования в связи со смертью чемпиона мира 1982 года в составе сборной Италии Паоло Росси. Его комментарий приводит пресс-служба ФИФА.

На эту тему
Из тюрьмы на футбольный олимп. История Паоло Росси

О смерти 64-летнего Росси стало известно минувшей ночью. У него было диагностировано онкологическое заболевание.

"Чао, Паблито - символ радости, благородства, успеха и гордости для всех нас, итальянцев за рубежом. Герой. Легенда. Спасибо за слезы радости, которые ты нам подарил и которые сегодня превратились в слезы безмерной печали", - сказал Инфантино, который имеет швейцарское и итальянское гражданства.

На протяжении карьеры Росси представлял итальянские "Ювентус", "Комо", "Виченцу", "Милан" и "Верону", провел 340 матчей, в которых забил 134 гола. В составе "Ювентуса" стал обладателем Кубка европейских чемпионов 1985 года, Кубка обладателей кубков (1984), Суперкубка УЕФА (1984) а также победителем чемпионата (1981/82, 1983/84) и Кубка Италии (1983). За сборную Италии Росси провел 48 матчей и забил 20 голов. В 1982 году он получил награду "Золотой мяч" как лучший футболист Европы, был признан лучшим футболистом года в мире по версии журнала World Soccer.

Теги
Инфантино, Джанни
Захарова: ответственность за разрушение мирового спорта "актом Родченкова" ляжет на США
Официальный представитель МИД России отметила, что действия Вашингтона не имеют "никакого отношения к чистоте спорта и борьбе с допингом"
Читать полностью