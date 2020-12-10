Определились соперники сборной России по групповому этапу молодежного ЧЕ-2021 по футболу

ТАСС, 10 декабря. Молодежная сборная России по футболу сыграет с командами Исландии, Франции и Дании в группе С чемпионата Европы 2021 года. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в швейцарском Ньоне.

Группу А составили сборные Венгрии, Германии, Румынии и Нидерландов, группу В - команды Словении, Испании, Чехии и Италии, группу D - сборные Португалии, Хорватии, Англии и Швейцарии.