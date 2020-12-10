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Сборные по футболу

Определились соперники сборной России по групповому этапу молодежного ЧЕ-2021 по футболу

Россияне сыграют с командами Исландии, Франции и Дании
© EPA/LAURENT GILLIERON

ТАСС, 10 декабря. Молодежная сборная России по футболу сыграет с командами Исландии, Франции и Дании в группе С чемпионата Европы 2021 года. Об этом стало известно в ходе жеребьевки, которая прошла в швейцарском Ньоне.

Группу А составили сборные Венгрии, Германии, Румынии и Нидерландов, группу В - команды Словении, Испании, Чехии и Италии, группу D - сборные Португалии, Хорватии, Англии и Швейцарии.

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Игры чемпионата Европы пройдут в Венгрии и Словении в два этапа. С 24 по 31 марта - матчи групповой стадии. По две лучшие сборные из каждого квартета выйдут в плей-офф, который пройдет с 31 мая по 6 июня.

Россияне впервые с 2013 года выступят в финальной стадии европейского первенства, которое проводится каждые два года. Всего российская команда в четвертый раз (с 1992 года) выступит на чемпионате Европы. В 1994 и 1998 годах россияне доходили до четвертьфинала турнира.

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