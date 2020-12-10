Тренер Загурский вернулся в расположение сборной России по биатлону после карантина

Загурский является тренером женской команды. В Финляндии он был вынужден оставаться на карантине до 7 декабря, поскольку во время соревнований он делил номер со

МОСКВА, 10 декабря. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Николай Загурский вернулся в расположение сборной России по биатлону после карантина, на который тренер был помещен в Финляндии. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Валерий Польховский.

страшим тренером сборной Михаилом Шашиловым, у которого был обнаружен коронавирус. На этой неделе Загурский был повторно протестирован, после чего выехал в Австрию, где пройдут два ближайших этапа Кубка мира.

"Все хорошо, Николай Степанович получил аккредитацию", - сказал Польховский.

Срок карантина Шашилова истек на прошлой неделе, к полноценной работе он смог вернуться во время этапа Кубка мира в Контиолахти.

Первый из двух этапов Кубка мира в австрийском Хохфильцене пройдет с 11 по 13 декабря.