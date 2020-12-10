В Ростове-на-Дону предложили присвоить "Ростов-Арене" имя Виктора Понедельника

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 декабря. /ТАСС/. Федерация футбола Ростовской области обратилась к главе региона Василию Голубеву с инициативой о присвоении стадиону "Ростов-Арена" имени чемпиона Европы 1960 года Виктора Понедельника. Об этом ТАСС рассказал первый заместитель председателя федерации Сергей Порядин.

Понедельник умер 5 декабря в возрасте 83 лет. На протяжении карьеры Понедельник выступал за ростовские "Ростсельмаш" и СКА. В составе сборной СССР в 1960 году он стал победителем первого в истории чемпионата Европы.

"Федерация футбола Ростовской области направила обращение губернатору Ростовской области о присвоении стадиону "Ростов-Арена" имени Виктора Понедельника, - сказал собеседник агентства. - Это наша инициатива, ее поддержали члены федерации, теперь ждем реакцию властей".

"Ростов-Арена" вмещает более 43 тыс. зрителей, на ней домашние матчи проводит клуб Тинькофф - Российской премьер-лиги "Ростов". На стадионе были сыграны четыре матча группового этапа мирового первенства по футболу 2018 года и встреча 1/8 финала. "Ростов-Арена" была передана из федеральной собственности в региональную распоряжением правительства в конце 2019 года. Определена управляющая организация - ГАУ РО "Ростов-2018", подведомственная Минспорту Ростовской области.