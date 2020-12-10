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Футбол в России

Футболист ЦСКА Кучаев перенес операцию в связи с повреждением мениска

Полузащитник был прооперирован в Германии
Константин Кучаев Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Константин Кучаев
© Гавриил Григоров/ТАСС

ТАСС, 10 декабря. Полузащитник московского футбольного клуба ЦСКА Константин Кучаев в четверг перенес операцию. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что у 22-летнего игрока повреждение мениска левого коленного сустава. Он был прооперирован в одной из клиник Германии. О сроках восстановления Кучаева не сообщается.

В сезоне-2018/19 Кучаев пропустил несколько месяцев из-за разрыва крестообразной связки колена.

Кучаев является воспитанником ЦСКА. В текущем сезоне он провел за команду 19 матчей в Тинькофф - Российской премьер-лиге и Лиге Европы, в которых забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи. В ноябре он дебютировал в составе сборной России, приняв участие в товарищеском матче против команды Молдавии (0:0).

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