UKAD: вакцинация от коронавируса не приведет к нарушениям антидопинговых правил

ТАСС, 10 декабря. Спортсмены, которые при желании будут проходить вакцинацию от коронавируса, не рискуют нарушить антидопинговые правила. Об этом сообщил глава отдела науки и медицины Британского антиопингового агентства (UKAD) Ник Войек, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

"Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в настоящее время поддерживает связь с фармацевтическими компаниями и Международной федерацией фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA), чтобы определить, являются ли запрещенными в спорте компоненты разрабатываемых вакцин и будут ли используемые технологии создавать какие-либо сложности для обнаружения допинга", - сказал Войек.

"Мы находимся в постоянном контакте с WADA, чтобы получать информацию о ходе работы. Хотя еще слишком рано делать окончательное заявление о какой-либо конкретной вакцине, WADA уже подтвердило, что крайне маловероятно, что последовательности РНК или ДНК, используемые для таких вакцин, нарушают антидопинговые правила. Риск того, что используемые для вакцин вспомогательные вещества создадут проблемы для чистого спорта и антидопинговых правил, как ожидается, будет небольшим", - отметил он.