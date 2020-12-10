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Мировой футбол

В Швейцарии рекомендовали открыть дело против Инфантино за использование частного самолета

Президент Международной федерации футбола подозревается в недолжностном использовании забронированного на ФИФА частного самолета при перелете в 2017 году из Суринама в Швейцарию
Президент ФИФА Джанни Инфантино AP Photo/Markus Schreiber
Описание
Президент ФИФА Джанни Инфантино
© AP Photo/Markus Schreiber

ТАСС, 10 декабря. Специальный прокурор Швейцарии Стефан Келлер рекомендовал возбудить уголовное дело в отношении президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино за использование частного самолета в 2017 году. Об этом сообщается на сайте Келлера.

Согласно отчету Келлера, Инфантино подозревается в недолжностном использовании забронированного на ФИФА частного самолета при перелете в 2017 году из Суринама в Швейцарию. Келлер не имеет полномочий самостоятельно открыть дело против Инфантино, поэтому направил отчет в Федеральную прокуратуру Швейцарии для дальнейшего расследования.

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30 июля швейцарская прокуратура сообщила о начале разбирательства в отношении Инфантино, а также Михаэля Лаубера, заявившего 24 июля об отставке с поста федерального прокурора Швейцарии. Специально назначенный прокурор Келлер, занимающийся расследованием возможных противоправных действий Лаубера и президента ФИФА, заявил о "начале уголовной процедуры" по Инфантино.

В августе комитет по этике ФИФА прекратил собственное разбирательство в отношении Инфантино в связи с отсутствием доказательств в отношении любых нарушений кодекса по этике.

Инфантино был избран президентом ФИФА на внеочередном конгрессе в феврале 2016 года. На этом посту он сменил Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после многочисленных коррупционных скандалов в организации.

Теги
ШвейцарияИнфантино, ДжанниМировой футбол
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