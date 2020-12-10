В Швейцарии рекомендовали открыть дело против Инфантино за использование частного самолета

ТАСС, 10 декабря. Специальный прокурор Швейцарии Стефан Келлер рекомендовал возбудить уголовное дело в отношении президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино за использование частного самолета в 2017 году. Об этом сообщается на сайте Келлера.

Согласно отчету Келлера, Инфантино подозревается в недолжностном использовании забронированного на ФИФА частного самолета при перелете в 2017 году из Суринама в Швейцарию. Келлер не имеет полномочий самостоятельно открыть дело против Инфантино, поэтому направил отчет в Федеральную прокуратуру Швейцарии для дальнейшего расследования.