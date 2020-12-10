Фазель: IIHF получала предложение провести матчи ЧМ-2021 по хоккею в России

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Международная федерация хоккея (IIHF) получала предложение о проведении матчей чемпионата мира 2021 года в России. Об этом ТАСС рассказал президент организации Рене Фазель.
Турнир должен пройти с 21 мая по 6 июня в Риге и Минске. Однако в начале августа вице-президент IIHF Калерво Куммола сообщил, что поднял вопрос о смене места проведения турнира. Причиной данной инициативы стали демонстрации оппозиции после результатов выборов президента Белоруссии.
"Как я уже говорил, нашей целью является провести чемпионат мира в Минске и Риге, ничего не менять, - сказал Фазель. - Да, Латвия сказала, что готова провести чемпионат мира с участием 16 команд, Белоруссия говорит, что тоже готова сама провести чемпионат мира с 16 командами. Владислав Третьяк (член совета IIHF и президент Федерации хоккея России - прим. ТАСС) предложил провести турнир в Санкт-Петербурге".
"Слишком рано принимать какое-то решение сейчас. У нас контракт, я хочу поговорить со всеми", - добавил он.
Окончательное решение IIHF должна принять в январе.