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Футбол в России

Матыцин: лимит на легионеров в российском футболе пока останется прежним

В конце ноября министр спорта не исключал, что лимит может быть пересмотрен
Министр спорта РФ Олег Матыцин Виталий Невар/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Лимит на иностранных игроков в российском футболе в ближайшее время пересмотрен не будет. Об этом журналистам заявил министр спорта России Олег Матыцин.

В четверг прошло итоговое заседание попечительского совета Российского футбольного союза (РФС).

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"Пока изменений по лимиту на легионеров не планируется", - сказал Матыцин по итогам заседания.

В конце ноября Матыцин не исключал, что лимит на легионеров может быть пересмотрен. Этот вопрос был поднят в связи с неудачными выступлениями российских клубов и сборной на европейской арене.

Лимит на легионеров в российском футболе действует с 2005 года. За 14 лет в чемпионате страны применялись три различные схемы: "5+6", "7+4" и "6+5", при которых на поле одновременно могли находиться пять, семь и шесть иностранцев соответственно. С сезона-2020/21 формат изменился на "8+17" в заявке, то есть команды могут вносить в заявку из 25 игроков не более восьми зарубежных футболистов.

Теги
Российский футболРоссияМатыцин, Олег Васильевич
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