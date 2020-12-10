{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Мировой футбол

Матыцин: ближайшие футбольные турниры в России находятся в высокой стадии готовности

В следующем году в Санкт-Петербурге пройдет часть матчей чемпионата Европы, в 2022 году город примет финал Лиги чемпионов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Ближайшие футбольные турниры, которые должны пройти в России, находятся в высокой стадии готовности. Об этом журналистам по итогам заседания попечительского совета Российского футбольного союза (РФС) рассказал министр спорта Олег Матыцин.

На эту тему
Матыцин назвал высокой степень готовности России к проведению ЧМ по пляжному футболу

В следующем году в Санкт-Петербурге пройдет часть матчей чемпионата Европы, в 2022 году город примет финал Лиги чемпионов.

"Был поставлен вопрос о перспективах подачи заявок, подтверждено, что те события, которые должны состояться в 2021-2022 гг., находятся в очень высокой стадии готовности с точки зрения правительственных гарантий, обеспеченности бюджета и готовности спортивных сооружений", - сказал Матыцин.

Министр рассказал о готовности к проведению соревнований после 2022 года. "Пока заявки в ФИФА и УЕФА не открыты, ближайшая откроется в 2025 году. Минспорт и члены попечительского совета готовы поддержать те заявки, которые будут конкретизированы", - отметил он.

Теги
РоссияМировой футболМатыцин, Олег Васильевич
Фигурное катание
ЧЕ-2021 и финал Гран-при по фигурному катанию отменены из-за коронавируса
Чемпионат Европы должен был пройти в Хорватии, финал Гран-при - в Китае
Читать полностью