Матыцин: ближайшие футбольные турниры в России находятся в высокой стадии готовности

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Ближайшие футбольные турниры, которые должны пройти в России, находятся в высокой стадии готовности. Об этом журналистам по итогам заседания попечительского совета Российского футбольного союза (РФС) рассказал министр спорта Олег Матыцин.

В следующем году в Санкт-Петербурге пройдет часть матчей чемпионата Европы, в 2022 году город примет финал Лиги чемпионов.

"Был поставлен вопрос о перспективах подачи заявок, подтверждено, что те события, которые должны состояться в 2021-2022 гг., находятся в очень высокой стадии готовности с точки зрения правительственных гарантий, обеспеченности бюджета и готовности спортивных сооружений", - сказал Матыцин.

Министр рассказал о готовности к проведению соревнований после 2022 года. "Пока заявки в ФИФА и УЕФА не открыты, ближайшая откроется в 2025 году. Минспорт и члены попечительского совета готовы поддержать те заявки, которые будут конкретизированы", - отметил он.