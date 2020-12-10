Винер-Усманова: гимнастка Селезнева перенесла COVID-19 и еще не набрала форму

На ЧМ-2019 в Баку Селезнева выиграла золото в командном турнире и в упражнении с обручем. На международном онлайн-турнире, который завершится в четверг вечером, она пока занимает четвертое место в личном многоборье, имея в активе 99,3 балла. Селезнева уступает Лале Крамаренко (101,9) и сестрам Арине (106,65) и Дине (106,85) Авериным.

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике 2019 года Екатерина Селезнева к декабрьскому турниру не сумела подойти в оптимальной форме, так как некоторое время назад перенесла коронавирусную инфекцию. Об этом ТАСС сообщила главный тренер сборной России по художественной гимнастике и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

"Катя тоже переболела ковидом. К сожалению, она тренируется не на базе в Новогорске, а готовится вместе с мамой, которая является ее личным тренером. По семейным обстоятельствам мама не может заехать на базу", - сказала Винер-Усманова.

"Катя пока еще не набрала форму, но некоторые упражнения уже великолепны, в частности мяч. Я думаю, что она войдет в форму, все будет у нее хорошо", - считает главный тренер сборной.

Согласно регламенту турнира, на пьедестале в личном многоборье может быть не более двух гимнасток от страны, в отдельных упражнениях - не более одной. В международном онлайн-турнире принимают участие гимнастки России, Узбекистана, Швейцарии, Сербии, Франции, Латвии, Болгарии, Италии и Финляндии.