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Футбол в Испании

Перенесший COVID-19 Черышев готовится в общей группе к матчу с "Атлетиком"

Встреча чемпионата Испании пройдет 12 декабря
Денис Черышев Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Денис Черышев
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 10 декабря. Восстановившийся после заражения коронавирусной инфекцией российский футболист "Валенсии" Денис Черышев в четверг вернулся к тренировкам с командой. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

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О выздоровлении 29-летнего россиянина сообщила в среду газета As. Заразившийся в конце ноября полузащитник пропустил две игры команды в чемпионате Испании против "Атлетико" (0:1) и "Эйбара" (0:0).

В текущем сезоне Черышев провел за "Валенсию" пять матчей, в которых отметился голевой передачей. За сборную России в нынешнем году он провел пять встреч и забил один гол.

В 13-м туре чемпионата Испании "Валенсия" примет 12 декабря "Атлетик" из Бильбао. После 12 матчей команда 13 очками занимает 13-е место турнирной таблицы.

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