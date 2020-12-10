Перенесший COVID-19 Черышев готовится в общей группе к матчу с "Атлетиком"

ТАСС, 10 декабря. Восстановившийся после заражения коронавирусной инфекцией российский футболист "Валенсии" Денис Черышев в четверг вернулся к тренировкам с командой. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба.

О выздоровлении 29-летнего россиянина сообщила в среду газета As. Заразившийся в конце ноября полузащитник пропустил две игры команды в чемпионате Испании против "Атлетико" (0:1) и "Эйбара" (0:0).

В текущем сезоне Черышев провел за "Валенсию" пять матчей, в которых отметился голевой передачей. За сборную России в нынешнем году он провел пять встреч и забил один гол.

В 13-м туре чемпионата Испании "Валенсия" примет 12 декабря "Атлетик" из Бильбао. После 12 матчей команда 13 очками занимает 13-е место турнирной таблицы.