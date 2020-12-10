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Футбол в России

Хайдар Алханов: санкции США в отношении ФК "Ахмат" не скажутся на выступлениях команды

Советник по спорту главы Чечни Рамзана Кадырова заявил, что шокирован новостью о санкциях со стороны США

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Санкции США в отношении грозненского футбольного клуба "Ахмат" не повлияют на выступления команды. Об этом ТАСС сообщил советник по спорту главы Чечни Рамзана Кадырова Хайдар Алханов.

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В среду на сайте американского Минфина появилось сообщение о расширении списка санкций в рамках глобального акта Магнитского. В частности, санкции вводятся в отношении "Ахмата", организации "Абсолютный чемпионат Ахмат" и клуба смешанных единоборств "Ахмат".

"Честно говоря, шокирован такой новостью - при чем здесь футболисты, болельщики этого клуба, они чьи-то права нарушили? С другой стороны, что дальше - футболистам "Ахмата" нельзя участвовать в соревнованиях и выступать в США? Да и слава богу - клуб как играл, так и будет играть", - сказал Алханов.

"Ахмат" выступает в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ). После 17 туров текущего сезона команда занимает восьмое место.

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