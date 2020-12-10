Подготовка к строительству крупного волейбольного центра началась в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Подготовка к строительству волейбольного центра с основной ареной на 6 тыс. мест началась в Ярославле. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

"На площадке во Фрунзенском районе Ярославля, где будет построен волейбольный центр, начались подготовительные работы. Уже выполнены инженерно-геодезические изыскания, ведутся устройство временной подъездной дороги и мест для складирования материалов, ограждение территории. Получено согласование по прокладке ливневой канализации", - говорится в сообщении.

Центр будет состоять из двух зданий. В основном здании будет игровой зал с трибунами на шесть тысяч мест, а также тренировочный зал на 500 зрителей. В здании также разместится подготовительно-реабилитационный центр с двумя бассейнами и спа-зоной.

Во втором корпусе будут созданы условия для занятия пляжными видами спорта. Система подогрева кварцевого песка позволит заниматься в зале круглогодично. В здании будут оборудованы три площадки, которые можно будет трансформировать в единое поле для проведения соревнований.

Новый волейбольный центр будет использоваться для тренировок и игр местного волейбольного клуба "Ярославич", а также для массовых занятий разными видами спорта - баскетболом, мини-футболом, борьбой, боксом, гимнастикой. На площадке планируется проведение концертов, форумов и выставок.

В Ярославле в 2022 году будут проводиться матчи мужского чемпионата мира по волейболу. Площадкой станет культурно-спортивный комплекс "Арена-2000. Локомотив". Игры также пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Екатеринбурге, Казани, Красноярске, Новосибирске и Уфе.