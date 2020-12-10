ЧЕ-2021 и финал Гран-при по фигурному катанию отменены из-за коронавируса

Подобное решение принято в связи с пандемией коронавируса. Турнир должен был пройти в Загребе 25-31 января.

ТАСС, 10 декабря. Совет Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение отменить чемпионат Европы 2021 года по фигурному катанию в Хорватии. Об этом сообщает пресс-служба ISU.

Также совет ISU принял решение окончательно отменить финал Гран-при по фигурному катанию сезона-2020/21. Соревнования должны были 10-13 декабря 2020 года в Пекине, ранее они были отложены.

Кроме того, отменен чемпионат мира среди юниоров, который должен был пройти 12-13 марта во французском Лионе.

Чемпионат мира, запланированный в Стокгольме на 22-28 марта 2021 года, на данный момент остается в календаре. Решение об организации турнира будет зависеть от эпидемиологической обстановки.