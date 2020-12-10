Шахматист Непомнящий заявил, что хорошо подготовился к партии с Гогановым

МОСКВА, 10 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Гроссмейстер Ян Непомнящий отметил свою хорошую подготовку к партии с Алексеем Гогановым в шестом туре суперфинала чемпионата России. Об этом он рассказал ТАСС.

Непомнящий победил Гаганова черными фигурами.

"Была большая подготовка к этой партии. Алексей довольно надежно играет, он быстро и охотно идет на размены, особенно белым цветом, - сказал Непомнящий. - Была сложная борьба, но, думаю, белые не оптимально сыграли в дебюте, а после "зевка" b3 - слон е4 мне уже нравился характер партии и я понимал, что черные играют на победу. Мне кажется, я сыграл довольно четко".

"Итоги подводить еще рано - буду после заключительного тура. Завтра выходной - хорошая новость. Я долго к этому шел, шесть дней, надеюсь, удастся восстановиться", - добавил он.