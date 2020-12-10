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Фигурное катание

Москвина заявила, что отмена чемпионата Европы по фигурному катанию не стала сюрпризом

Турнир должен был пройти в Загребе 25-31 января
Тамара Москвина Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Тамара Москвина
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Отмена чемпионата Европы по фигурному катанию не стала сюрпризом для Тамары Москвиной, которая тренирует действующих чемпионов Европы в парном катании Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, а также Анастасию Мишину и Александра Галлямова. Об этом Москвина рассказала ТАСС.

В четверг совет Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение отменить чемпионат Европы 2021 года в Хорватии в связи с пандемией коронавируса. Турнир должен был пройти в Загребе 25-31 января.

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"Мы предполагали, что такое может произойти - сюрпризом это не стало, - рассказала Москвина. - Стало ли это для нас катастрофой? Катастрофа - это землетрясение, война, блокада, а отмена чемпионата Европы - это все равно как концерт отменили. Да, конечно, это повлияет на нашу предстоящую работу - сразу перестроимся, начнем заниматься подготовкой к чемпионату мира и Олимпиаде".

Чемпионат мира, запланированный в Стокгольме на 22-28 марта 2021 года, на данный момент остается в календаре. Решение о проведении турнира будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Теги
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