Москвина заявила, что отмена чемпионата Европы по фигурному катанию не стала сюрпризом

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Отмена чемпионата Европы по фигурному катанию не стала сюрпризом для Тамары Москвиной, которая тренирует действующих чемпионов Европы в парном катании Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, а также Анастасию Мишину и Александра Галлямова. Об этом Москвина рассказала ТАСС.

В четверг совет Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение отменить чемпионат Европы 2021 года в Хорватии в связи с пандемией коронавируса. Турнир должен был пройти в Загребе 25-31 января.