Дюков: сборная России по футболу не находится в кризисе, несмотря на безвыигрышную серию

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Последние поражения сборной России по футболу не говорят о том, что команда находится в кризисе. Такое мнение журналистам высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. Безвыигрышная серия подопечных Станислава Черчесова составляет шесть матчей. В последней игре россияне проиграли сербам со счетом 0:5 и не смогли выйти в элитный раунд Лиги наций.

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"Шесть матчей без побед - это, конечно, нехорошо, но их объединяет только общий результат, - сказал Дюков. - По качеству игры это были совершенно разные встречи. Особняком стоит крупное поражение от Сербии и матч в Молдавии, который, конечно, должны были выигрывать. Что касается других матчей, мы не были хуже соперников и вполне могли рассчитывать на победу. К последнему матчу с Сербией подошли без 10-11, если не больше, футболистов, которые стабильно играют в сборной, на которых Станислав Черчесов рассчитывает". "Но я бы не стал говорить о каком-то кризисе. Кризис - это когда имеется проблема, а ресурсов для ее решения нет. У главного тренера нашей сборной есть ресурсы, чтобы сделать выводы, справиться с ситуацией и подойти к мартовским отборочным матчам во всеоружии", - добавил он. Дюков отметил кадровые проблемы в ноябрьских матчах. "Когда выпадает такое количество футболистов, то играть сложно, - сказал он. - Но даже с такими потерями должны были выглядеть лучше. То, что где-то не добегали, теряли концентрацию, проигрывали борьбу, говорит о том, что матч не получился, никто не оправдывается, сборная должна была выступить лучше".

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