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Сборные по футболу

Дюков: сборная России по футболу не находится в кризисе, несмотря на безвыигрышную серию

Глава РФС отметил кадровые проблемы в ноябрьских матчах
Президент РФС Александр Дюков Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Президент РФС Александр Дюков
© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Последние поражения сборной России по футболу не говорят о том, что команда находится в кризисе. Такое мнение журналистам высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Безвыигрышная серия подопечных Станислава Черчесова составляет шесть матчей. В последней игре россияне проиграли сербам со счетом 0:5 и не смогли выйти в элитный раунд Лиги наций.

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"Шесть матчей без побед - это, конечно, нехорошо, но их объединяет только общий результат, - сказал Дюков. - По качеству игры это были совершенно разные встречи. Особняком стоит крупное поражение от Сербии и матч в Молдавии, который, конечно, должны были выигрывать. Что касается других матчей, мы не были хуже соперников и вполне могли рассчитывать на победу. К последнему матчу с Сербией подошли без 10-11, если не больше, футболистов, которые стабильно играют в сборной, на которых Станислав Черчесов рассчитывает".

"Но я бы не стал говорить о каком-то кризисе. Кризис - это когда имеется проблема, а ресурсов для ее решения нет. У главного тренера нашей сборной есть ресурсы, чтобы сделать выводы, справиться с ситуацией и подойти к мартовским отборочным матчам во всеоружии", - добавил он.

Дюков отметил кадровые проблемы в ноябрьских матчах. "Когда выпадает такое количество футболистов, то играть сложно, - сказал он. - Но даже с такими потерями должны были выглядеть лучше. То, что где-то не добегали, теряли концентрацию, проигрывали борьбу, говорит о том, что матч не получился, никто не оправдывается, сборная должна была выступить лучше".

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"Выступление сборной России нельзя назвать удовлетворительным"

Дюков рассказал, что попечительский совет РФС заслушал отчет Черчесова. "Он был принят к сведению. Что касается "молодежки" и женской сборной, то эти команды выступили хорошо. В РФС этим довольны", - отметил он.

"Если возвращаться к национальной команде, она прекрасно начала свое выступление в Лиге наций, но затем, в октябре и ноябре, в шести матчах не было ни одной победы, апогеем стало резонансное поражение от Сербии. Какая тут может быть оценка? Ее дал сам главный тренер: он сказал, что это не та задача, которую мы ставили перед собой. Для нас было важно выйти в следующий дивизион Лиги наций и попасть в топ-20 рейтинга европейских сборных, чтобы получить преимущество при жеребьевке", - подчеркнул Дюков.

"Мы не попали в топ-20. Не могу сказать, что для нас это стало какой-то серьезной проблемой при жеребьевке. Но то, что мы не повысились в классе, не дает возможности назвать выступление нашей национальной сборной удовлетворительным", - сказал он.

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