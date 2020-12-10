Дюков: решение Черчесова не вызывать в сборную Дзюбу является прерогативой тренера

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Решение главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова не вызывать на сбор в ноябре капитана команды Артема Дзюбу является его прерогативой. Такое мнение журналистам высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

Черчесов не вызывал Дзюбу на товарищеский матч с командой Молдавии, а также на игры Лиги нации со сборными Турции и Сербии после появления в интернете резонансного видео с участием футболиста.

"Есть главный тренер, который отвечает за команду и за результат, - сказал Дюков. - Он принял данное решение и неоднократно давал комментарии о том, почему такое решение принял. В данном случае это прерогатива главного тренера, поскольку он лучше знает игроков, как создать правильную атмосферу, знает, что может игрокам помочь, что может им помешать".

"Чем он (Черчесов) руководствовался, он уже объяснил, - продолжил глава РФС. - С одной стороны, если говорить об Артеме, нам всем искренне жаль, что он попал в такую неприятную ситуацию. Это, конечно, возмутительно, что личное видео становится достоянием общественности. Те люди, которые это сделали, [совершили] уголовное преступление - за это надо наказывать!"

Сама история повлияла на игрока, считает Дюков. "Находясь в такой ситуации, сложно концентрироваться на футболе, просто невозможно", - подчеркнул Дюков.

"Станислав Саламович, с одной стороны, руководствовался тем, чтобы дать игроку паузу и возможность разобраться с этой проблемой. Ей действительно надо было заниматься, с другой стороны, безусловно, к этой истории было приковано повышенное общественное внимание и большинство граждан, безусловно, поддержали Артема, что правильно. Были и критические замечания в его адрес. Конечно, решение Станислава Саламовича, в том числе было вызвано желанием оградить сборную от этой истории, оградить ее от обсуждения", - заключил Дюков.