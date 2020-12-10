Татьяна Тарасова считает, что отмена ЧЕ не должна повлиять на проведение чемпионата России

В четверг совет Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение отменить чемпионат Европы 2021 года в Хорватии в связи с пандемией коронавируса. Турнир должен был пройти в Загребе 25-31 января. Также отменен финал Гран-при сезона-2020/21.

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Отмена чемпионата Европы по фигурному катанию объясняется тяжелой обстановкой в мире из-за распространения коронавирусной инфекции, но это не должно повлиять на проведение декабрьского чемпионата России. Таким мнением с ТАСС поделилась известный российский тренер Татьяна Тарасова.

"Чемпионат Европы отменен, и это понятно - сейчас в мире тяжелая обстановка, люди болеют, положение сложное. Но мы должны делать свое дело, и если мы можем провести чемпионат России, его надо проводить, и еще что-то устроить для взрослых фигуристов перед чемпионатом мира. А что касается финала Гран-при, то лучше бы они посовещались и провели его у нас, мы всегда готовы", - сказала Тарасова.

"Наша задача - провести турниры с пользой для дела. Про максимальную безопасность смысла говорить нет - ее нет даже когда ты сидишь дома. Мне кажется, важно сохранять соревнования пока это возможно, пока у нас есть силы", - подчеркнула Тарасова.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 23 по 27 декабря в Челябинске.