Мишин призвал не делать трагедию из отмены ЧЕ по фигурному катанию

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Решение об отмене чемпионата Европы по фигурному катанию висело в воздухе, это стало бедой для спортсменов и тренеров, но не стоит делать из этого события трагедию. Такое мнение ТАСС высказал российский тренер Алексей Мишин.

"Это решение висело в воздухе, я глубоко сожалею, что жизнь поставила ISU в такое положение, при котором федерация вынуждена отменить чемпионат Европы, - сказал Мишин. - Это беда для всего фигурного катания как одного из брендов олимпийского движения, беда для любителей этого вида спорта. Но главная беда для тех людей, которые могли бы с блеском выступить на этом чемпионате, еще более серьезная беда для тех, кто этот чемпионат мог бы выиграть и завоевать серьезный титул чемпиона Европы. Эту печаль и расстройство разделяют и их тренеры".

"Но при этом всем хочу сказать, что закончившийся этап Гран-при в Москве показал нам, что российское фигурное катание живет, развивается. Это здоровый, крепкий организм. И здоровье этого организма является залогом того, что фигурное катание будет развиваться и идти вперед. Можно переживать из-за отмены чемпионата Европы, но делать из этого события трагедию я бы не стал", - добавил специалист.

Мишин отметил, что для спортсменов важным являются не только награды и титулы, но и сама возможность заниматься любимым делом.

"Конечно, каждый спортсмен мечтает о золотой медали чемпиона Европы, но второй движущей силой для спортсмена является стремление стать лучшим, тренироваться, и еще неизвестно, какая из этих двух сторон сильнее, ведь сам процесс делает спортсменов счастливыми. И когда спортсмен покидает спорт, самое большое сожаление возникает не от того, что он перестал побеждать на турнирах. Самую большую душевную тревогу и переживания составляют те чувства, которые связаны с отсутствием привычного ритма - встать, прийти на тренировку, выучить что-то. Сам процесс тренировки - это большая радость и наслаждение для истинного спортсмена", - заключил собеседник ТАСС.