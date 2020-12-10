Гимнастка Дина Аверина одержала победу в многоборье на международном онлайн-турнире

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Дина Аверина одержала победу в личном многоборье на третьем международном онлайн-турнире, который проходил 10 декабря. Спортсменка показала результат 106,85 балла.

Согласно регламенту турнира, на пьедестале в личном многоборье может быть не более двух гимнасток от страны, в отдельных упражнениях - не более одной. Второй результат в многоборье показала россиянка Арина Аверина, набравшая 106,65 балла, третьей стала болгарка Катрин Тасева (97,7).

Дина Аверина показала лучший результат в упражнениях с булавами (28,5) и лентой (24,45). Второе место с булавами заняла Тасева (26,40), третье - итальянка София Раффаэли (25,25). В ленте серебро завоевала Раффаэли (22,85), бронза досталась Тасевой (22,45).

Арина Аверина победила в упражнениях с обручем (27,15) и мячом (27,45). Обруч принес серебро итальянке Александре Аджиргукулезе (25,60), бронзу - Тасевой (23,75). В упражнениях с мячом второе место заняла спортсменка из Италии Милена Балдассарри (26,00), третьей стала Тасева (25,10).

В групповых упражнениях в многоборье первенствовала команда Италии (74,35), вторыми стали представительницы Узбекистана (71,50), третье место заняла вторая сборная России (69,3). В том же порядке определились победительницы в групповых упражнениях с пятью мячами и тремя обручами / четырьмя булавами.

В международном онлайн-турнире принимали участие гимнастки России, Узбекистана, Швейцарии, Сербии, Франции, Латвии, Болгарии, Италии и Финляндии.