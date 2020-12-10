Дюков: конфликта между Черчесовым и клубами после его интервью можно было избежать

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Конфликта между главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым и клубами Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" и ЦСКА после его интервью можно было избежать. Такое мнение журналистам высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.
В эфире "Матч ТВ" Черчесов резко ответил на вопрос о выборе нападающего на матч шестого тура Лиги наций со сборной Сербии (0:5). В той встрече в стартовом составе вышел игрок "Сочи" Антон Заболотный, нападающий ЦСКА Федор Чалов остался в запасе. Также он прокомментировал высказывания бывшего генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова о травме Александра Соболева, вызванного в сборную.
"Такого открытого конфликта можно было избежать, если бы главный тренер перед тем, как начать критиковать игроков в прямом эфире, обсудил бы этот вопрос с руководством клубов, они совместно пришли бы к решению, что нужно встряхнуть игроков и пару критических замечаний в их адрес не помешает, - сказал Дюков. - Если бы такое обсуждение было, не было бы такого резонанса после того эфира".
"Если говорить об общении с журналистами, мне нужно у вас спросить, есть ли у вас конфликт со Станиславом Саламовичем. Есть работа журналистов, - сказал глава РФС. - Многие журналисты ставят задачу вывести собеседника из равновесия и получить какую-то эмоциональную реакцию. Для многих критерий успеха или неуспеха того или иного интервью заключается в том, чтобы вывести собеседника из зоны комфорта, и в данном случае можно говорить о том, что такая задача была решена".
Глава РФС отметил, что главный тренер сборной России известен своими резкими суждениями и оценками. "В определенных моментах эта резкость помогает, где-то она и мешает, - сказал Дюков. - У нас состоялось обсуждение проблемы общения с журналистами, но я не считаю, что есть какой-то конфликт, это обычный рабочий момент. С одной стороны - эта ваша работа, с другой - наша задача не терять контроль и самообладание, отвечая на ваши провокационные вопросы, нужно не вестись на провокации и спокойно реагировать".
"Черчесов не говорил о том, что не несет ответственность"
Президент РФС рассказал, что после интервью Черчесова и реакции ЦСКА у него состоялось общение с клубами. "Считаю, что это рабочий момент, понятно, чем руководствовался Станислав Саламович, когда критиковал игроков. Может, получилось спонтанно, но все мы знаем, что он, безусловно, переживает за результаты сборной. Естественно, для него небезразличны игроки, для него важно, чтобы они росли и прогрессировали, и эта критика, которая прозвучала из его уст, была направлена на благо, на то, чтобы придать импульс для развития игроков", - подчеркнул Дюков.
Глава РФС отметил, что Черчесов никогда не говорил об отсутствии его вины в поражениях. "Это ответственность и РФС, и главного тренера, и эту ответственность он с себя никогда не слагал. Но для него важно, чтобы игроки прогрессировали и ответственно подходили к выступлению за сборную. Что касается реакции клубов, она понятна, и для меня было абсолютно очевидно, что они встанут на защиту своих игроков", - заключил Дюков.