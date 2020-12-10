Дюков: конфликта между Черчесовым и клубами после его интервью можно было избежать

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Конфликта между главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым и клубами Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" и ЦСКА после его интервью можно было избежать. Такое мнение журналистам высказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков. В эфире "Матч ТВ" Черчесов резко ответил на вопрос о выборе нападающего на матч шестого тура Лиги наций со сборной Сербии (0:5). В той встрече в стартовом составе вышел игрок "Сочи" Антон Заболотный, нападающий ЦСКА Федор Чалов остался в запасе. Также он прокомментировал высказывания бывшего генерального директора "Спартака" Шамиля Газизова о травме Александра Соболева, вызванного в сборную.

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"Такого открытого конфликта можно было избежать, если бы главный тренер перед тем, как начать критиковать игроков в прямом эфире, обсудил бы этот вопрос с руководством клубов, они совместно пришли бы к решению, что нужно встряхнуть игроков и пару критических замечаний в их адрес не помешает, - сказал Дюков. - Если бы такое обсуждение было, не было бы такого резонанса после того эфира". "Если говорить об общении с журналистами, мне нужно у вас спросить, есть ли у вас конфликт со Станиславом Саламовичем. Есть работа журналистов, - сказал глава РФС. - Многие журналисты ставят задачу вывести собеседника из равновесия и получить какую-то эмоциональную реакцию. Для многих критерий успеха или неуспеха того или иного интервью заключается в том, чтобы вывести собеседника из зоны комфорта, и в данном случае можно говорить о том, что такая задача была решена". Глава РФС отметил, что главный тренер сборной России известен своими резкими суждениями и оценками. "В определенных моментах эта резкость помогает, где-то она и мешает, - сказал Дюков. - У нас состоялось обсуждение проблемы общения с журналистами, но я не считаю, что есть какой-то конфликт, это обычный рабочий момент. С одной стороны - эта ваша работа, с другой - наша задача не терять контроль и самообладание, отвечая на ваши провокационные вопросы, нужно не вестись на провокации и спокойно реагировать".

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