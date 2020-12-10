Жулин: отмена чемпионата Европы по фигурному катанию была ожидаема

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Отмены чемпионата Европы по фигурному катанию и финала серии Гран-при были предсказуемы еще в начале сезона - он изначально пошел не так. Такое мнение ТАСС высказал Александр Жулин, который тренирует действующих чемпионов Европы в танцах на льду Викторию Синицину и Никиту Кацалапова.

Совет Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение отменить чемпионат Европы по фигурному катанию 2021 года в Хорватии в связи с пандемией коронавируса, также отменены финал серии Гран-при и юниорский чемпионат мира.

"Все пошло не так, все это очень плохо и печально - мои прогнозы в начале сезона оказались недалеки от действительности. Не сезон, а черти что, - сказал Жулин. - Но не только у нас - у всех так. Только бы пережить этот коронавирус и вернуться к нормальной жизни".