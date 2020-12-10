Траньков: к отмене чемпионата Европы по фигурному катанию все готовились

В четверг совет Международного союза конькобежцев (ISU) принял решение отменить чемпионат Европы 2021 года в связи с пандемией коронавируса. Турнир должен был пройти в Загребе 25-31 января.

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Отмена чемпионата Европы по фигурному катанию была ожидаемым решением, в данных условиях непросто организовать подобный турнир с большим количеством действующих лиц. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков, который является тренером фигуристов Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

"Это ожидаемое решение, все к этому готовились. Уже давно ставилась под сомнение возможность проведения чемпионата Европы в этом сезоне. Европа закрыта, а это большой турнир с огромным скоплением действующих лиц, даже помимо спортсменов", - сказал Траньков.

"Сейчас все фигуристы находятся в одинаковом состоянии, готовимся под конкретные соревнования. Сейчас это чемпионат России. После него соберется тренерский штаб и примет решение, как в течение трех месяцев спортсменам оставаться в форме, чтобы подготовиться к чемпионату мира", - добавил специалист.

Траньков отметил, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) может организовать дополнительные соревнования в России для того, чтобы обеспечить спортсменов соревновательной практикой.

"Думаю, что ФФККР примет какие-то контрмеры. Возможно, проведут какие-то всероссийские турниры, чтобы фигуристы не находились без стартов несколько месяцев. Сейчас мы готовимся к чемпионату страны, а там будет видно", - заключил Траньков.