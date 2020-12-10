Федерация фигурного катания оценит состояние Синициной и Кацалапова после их выхода на лед

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Решение по дальнейшим планам действующих чемпионов Европы в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова будет приниматься совместно со специалистами Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменов Александр Жулин.

"Температура пока держится, на лед еще не выходили, - сообщил Жулин - Думаю, когда выйдут на лед, приглашу руководство федерации посмотреть на их состояние и вместе принять решение и понять, стоит ли рисковать здоровьем".