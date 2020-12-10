Федерация фигурного катания оценит состояние Синициной и Кацалапова после их выхода на лед

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Решение по дальнейшим планам действующих чемпионов Европы в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова будет приниматься совместно со специалистами Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Об этом ТАСС сообщил тренер спортсменов Александр Жулин.
"Температура пока держится, на лед еще не выходили, - сообщил Жулин - Думаю, когда выйдут на лед, приглашу руководство федерации посмотреть на их состояние и вместе принять решение и понять, стоит ли рисковать здоровьем".
Синицина и Кацалапов снялись с контрольных прокатов сборной России, которые прошли 12-13 сентября, из-за травмы спины партнера. Позднее фигуристы выступили с короткой программой на втором этапе Кубка России в Москве, но не смогли исполнить до конца произвольную программу из-за болей в колене у партнерши. В итоге фигуристы снялись с третьего этапа турнира в Сочи, у Синициной было диагностировано воспаление коленного сухожилия. На московском этапе Гран-при Синицина и Кацалапов одержали победу с результатом 217,51 балла, однако затем из-за болезни были вынуждены сняться с пятого этапа Кубка России.
Ближайшим стартом для лидеров российского фигурного катания станет чемпионат России, который пройдет в Челябинске с 23 по 27 декабря. В четверг были отменены январский чемпионат Европы и финал серии Гран-при.