ФИФА назвала обвинения в адрес Инфантино безосновательными и злонамеренными

В четверг Келлер, назначенный расследовать возможные противоправные действия бывшего федерального прокурора Швейцарии Михаэля Лаубера и президента ФИФА, рекомендовал возбудить уголовное дело в отношении Инфантино за недолжностное использование забронированного на ФИФА частного самолета при перелете в 2017 году из Суринама в Швейцарию.

"ФИФА и ее президент шокированы заявлением специального прокурора Стефана Келлера, - говорится в заявлении. - Это заявление носит клеветнический характер и демонстрирует его крайнюю предвзятость. Спустя много месяцев после расследования, в котором не было установлено абсолютно ничего проблемного во встречах Инфантино с бывшим федеральным прокурором, специальный прокурор выпустил официальный пресс-релиз, в котором говорится, что в отношении президента ФИФА следует начать расследование по другому делу".

"Ни ФИФА, ни ее президент не были проинформированы об этих новых ложных обвинениях, поэтому они не могут их комментировать, что, вероятно, и является умыслом специального прокурора. Очевидно, что ФИФА и ее президент предпримут все необходимые юридические шаги и методы правовой защиты, чтобы положить конец этим необоснованным и злонамеренным обвинениям", - отмечается в заявлении.

В августе комитет по этике ФИФА прекратил собственное разбирательство в отношении Инфантино в связи с отсутствием доказательств любых нарушений кодекса по этике.

Инфантино был избран президентом ФИФА на внеочередном конгрессе в феврале 2016 года. На этом посту он сменил Йозефа Блаттера, который ушел в отставку после многочисленных коррупционных скандалов в организации.