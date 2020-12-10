Решение о реформировании ФНЛ и ПФЛ будет принято до конца сезона

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) может принять решение о реформировании Футбольной национальной лиги (ФНЛ) и Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) до конца нынешнего сезона. Об этом журналистам рассказал президент РФС Александр Дюков.

"Игорь Ефремов принял решение уйти - лига удовлетворила его решением, дальше должны состояться выборы, в результате которых будет избран новый руководитель. Что касается работы лиг, вы знаете, что проведение соревнований передано РФС клубам и лигам, - сказал Дюков. - Что касается форматов и каких-либо реформ, то мы со своей стороны ждем проявления инициативы со стороны клубов и лиг. ФНЛ и ПФЛ, как мне кажется, готовы к реформам, и, думаю, до конца этого сезона будет принято решение и можно будет приступить к реализации этих реформ".

Дюков прокомментировал информацию о том, что ФНЛ может быть разделена на две зоны.

"Я бы не хотел обсуждать детали и нюансы - это та работа, которая должна вестись лигой. У нас есть своя позиция, но было бы неправильно подменять клубы и лиги. Они находят источники финансирования, чтобы обеспечить участие в соревнованиях", - сказал он.

"Клубы возглавляют управленцы с опытом, и это их компетенция, они прежде всего заинтересованы, чтобы лиги развивались. С нашей стороны мы готовы помогать, участвовать в обсуждении, в этом процессе. Но позиция РФС - инициатива должна идти от лиг и клубов", - добавил Дюков.