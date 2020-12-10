Центр развития бокса создадут в Ярославле

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Центр развития бокса будет создан в Ярославле, ведется поиск площадки под размещение центра. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.

"Сегодня губернатор Дмитрий Миронов лично поздравил рыбинского боксера Даниила Леонова, парень победил на юношеском первенстве Европы по боксу. На встрече также обсуждалось создание в Ярославле Центра развития бокса. Уже получено предварительное одобрение запроса на привлечение в проект средств федерального бюджета, свой вклад внесет и федерация бокса. В настоящее время ведется поиск площадки в Ярославле", - говорится в сообщении.

Правительство Ярославской области и региональная федерация бокса ведут активную совместную работу. Новые площадки для тренировок создаются не только в крупных городах, но и в селах. Сейчас в регионе боксом занимаются почти 2,5 тыс. человек, из них 600 спортсменов пришли в секции за последние три года.

В декабре кандидат в мастера спорта, воспитанник спортивной школы олимпийского резерва №3 Рыбинска Ярославской области Даниил Леонов стал победителем юношеского первенства Европы по боксу. Соревнования проходили в Болгарии.