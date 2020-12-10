РФС ждет от клубов премьер-лиги инициативы по изменению формата чемпионата

"Знаю, что внутри премьер-лиги ведется обсуждение разных форматов, - сказал глава организации. - Вполне возможно, что они выступят с инициативой изменить формат первенства России, в данном случае мы ждем инициативы от клубов и от лиги. Клубы тратят деньги, инициатива должна исходить от них. Они прежде всего заинтересованы в спортивных результатах и, соответственно, коммерческой и маркетинговой успешности".

"Рассматривалось несколько возможных форматов проведения чемпионата России. Фактически все новые форматы были направлены на то, чтобы увеличить количество матчей с большей интенсивностью. Сейчас перечислять все их не буду. Любой формат считаю шагом вперед с точки зрения повышения интенсивности", - добавил он.

Переход на систему "весна-осень" не является тем шагом, который позволит решить все проблемы и кардинально изменить российский футбол, считает Дюков.

"По большому счету, поменялась нумерация туров. Да, мы теряем какой-то теплый период летом, когда команды могли бы играть, но за счет оптимизации календаря можно и от этой проблемы уйти. Вопрос по возвращению обратно к календарю "весна-осень" обсуждался с клубами, но я не могу сказать, что это обсуждение привело к тому, что кто-то из клубов в результате выступил с предложением вернуться обратно к этому формату. С одной стороны нет инициативы от клубов, они к этому не готовы, а с другой, я считаю, что есть другие факторы, которые позволят нам прибавить в развитии нашего футбола", - добавил он.