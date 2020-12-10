Дюков: количество ошибок судей в РПЛ за год снизилось на 45%

"Год назад на исполкоме РФС была принята программа развития судейства, она реализуется. Сейчас были подведены предварительные итоги, - сказал Дюков. - То, что мы можем констатировать, - к сожалению, есть ошибки. Они имеют место быть, но, если посмотреть динамику, количество ключевых судейских ошибок за год снизилось на 45%".

"В принципе это неплохо, но нам есть над чем работать. Что важно для нас и для клубов - одинаковая трактовка эпизодов, и в этом направлении ведется последовательная, серьезная работа. Кроме того, для нас важно, чтобы судьи давали футболистам играть и не свистели при малейшем контакте, планка дозволенного должна быть выше", - добавил он.