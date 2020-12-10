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Футбол в России

Дюков: количество ошибок судей в РПЛ за год снизилось на 45%

По словам главы РФС, еще есть над чем работать

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Количество судейских ошибок в матчах Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) за последний год снизилось на 45%. Об этом журналистам рассказал президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков.

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"Год назад на исполкоме РФС была принята программа развития судейства, она реализуется. Сейчас были подведены предварительные итоги, - сказал Дюков. - То, что мы можем констатировать, - к сожалению, есть ошибки. Они имеют место быть, но, если посмотреть динамику, количество ключевых судейских ошибок за год снизилось на 45%".

"В принципе это неплохо, но нам есть над чем работать. Что важно для нас и для клубов - одинаковая трактовка эпизодов, и в этом направлении ведется последовательная, серьезная работа. Кроме того, для нас важно, чтобы судьи давали футболистам играть и не свистели при малейшем контакте, планка дозволенного должна быть выше", - добавил он.

Теги
Российский футболРоссияДюков, Александр Валерьевич
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