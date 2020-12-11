Ожидаемая сенсация. Чемпионат Европы по фигурному катанию отменен из-за коронавируса

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) в четверг сообщил о том, что принял решение отменить чемпионат Европы 2021 года по фигурному катанию в Хорватии и финал Гран-при сезона-2020/21 в Китае. Причина понятна и предсказуема - пандемия коронавируса.
Европейские соревнования должны были пройти в Загребе с 25 по 31 января. Прошлый чемпионат Европы получился триумфальным для сборной России - золото в каждом виде соревнований, полностью российский пьедестал у женщин и спортивных пар, еще одно серебро у мужчин и бронза у танцоров. В этом году россияне имели шансы повторить прошлогодние достижения, но вмешалась пандемия.
Ближайший старт российских фигуристов - чемпионат России, который пройдет в конце декабря в Челябинске, именно там должен был определиться состав сборной на европейское первенство. "Чемпионат Европы отменен, и это понятно - сейчас в мире тяжелая обстановка, люди болеют, положение сложное. Но мы должны делать свое дело, и если мы можем провести чемпионат России, его надо проводить, и еще что-то устроить для взрослых фигуристов перед чемпионатом мира, - считает известный российский тренер Татьяна Тарасова. - А что касается отмененного финала Гран-при, то лучше бы они посовещались и провели его у нас, мы всегда готовы".
"Наша задача - провести турниры с пользой для дела. Про максимальную безопасность смысла говорить нет - ее нет даже когда ты сидишь дома. Мне кажется, важно сохранять соревнования пока это возможно, пока у нас есть силы", - подчеркнула Тарасова в беседе с ТАСС.
Без трагедий и сюрпризов
Отмена чемпионата стала разочарованием как для спортсменов, так и для зрителей. Но, по словам специалистов и тренеров, такое решение было ожидаемым. Слишком сложно в условиях пандемии и закрытых границ между странами организовать турнир с таким большим количеством участников, тренеров, персонала и гостей.
"Это решение висело в воздухе, я глубоко сожалею, что жизнь поставила ISU в такое положение, при котором федерация вынуждена отменить чемпионат Европы, - сказал в беседе с ТАСС заслуженный тренер России Алексей Мишин. - Это беда для всего фигурного катания как одного из брендов олимпийского движения, беда для любителей этого вида спорта. Но главная беда для тех людей, которые могли бы с блеском выступить на этом чемпионате, еще более серьезная беда для тех, кто этот чемпионат мог бы выиграть и завоевать серьезный титул чемпиона Европы. Эту печаль и расстройство разделяют и их тренеры".
Едва ли не главную сенсацию прошлогоднего турнира нам подарили танцы на льду, где победу одержали Никита Кацалапов и Виктория Синицина. Тренер танцевального дуэта Александр Жулин не скрывает, что расстроен отменой нынешнего старта.
"Все пошло не так, все это очень плохо и печально - мои прогнозы в начале сезона оказались недалеки от действительности. Не сезон, а черти что, - сказал Жулин ТАСС. - Но не только у нас - у всех так. Только бы пережить этот коронавирус и вернуться к нормальной жизни".
Контрмеры от федерации
Главный старт неолимпийского сезона в фигурном катании - чемпионат мира. Пока ISU не заявляла об его отмене, и после первенства страны российским спортсменам нужно будет сосредоточиться на подготовке к этому турниру. В прошлые сезоны схема тренировок и подведения к соревнованиям была понятна - сначала Европа, потом мир. Планируется, что чемпионат мира - 2021 пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта, а это значит, что фигуристы должны не растерять форму за три месяца без турниров.
"Думаю, что Федерация фигурного катания на коньках России примет какие-то контрмеры, - считает двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков. - Возможно, проведут какие-то всероссийские турниры, чтобы фигуристы не находились без стартов несколько месяцев. В любом случае, сейчас мы готовимся к чемпионату страны, а там будет видно".
Мишин считает, что не стоит делать трагедию даже из-за этой отмены, безусловно, важного турнира. Ведь в условиях коронавирусного мира, при почти полном отсутствии мировых соревнований, фигурное катание живет и развивается, движется вперед. Спортсмены все так же выходят на лед, тренируются и радуют болельщиков даже при пустых закрытых трибунах. А это значит, что рано или поздно все наладится, вернется в привычную колею.
"Закончившийся этап Гран-при в Москве показал нам, что российское фигурное катание живет, развивается. Это здоровый, крепкий организм. И здоровье этого организма является залогом того, что фигурное катание будет развиваться и идти вперед. Можно переживать из-за отмены чемпионата Европы, но делать из этого события трагедию я бы не стал", - подчеркнул специалист.
"Конечно, каждый спортсмен мечтает о золотой медали чемпиона Европы, но второй движущей силой для является стремление стать лучшим, тренироваться. И еще неизвестно, какая из этих двух сторон сильнее, ведь сам процесс делает спортсменов счастливыми. И когда спортсмен покидает спорт, самое большое сожаление возникает не от того, что он перестал побеждать на турнирах, самую большую душевную тревогу и переживания составляют те чувства, которые связаны с отсутствием привычного ритма - встать, прийти на тренировку, выучить что-то. Сам процесс тренировки - это большая радость и наслаждение для истинного спортсмена", - добавил Мишин.