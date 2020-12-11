Ожидаемая сенсация. Чемпионат Европы по фигурному катанию отменен из-за коронавируса

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) в четверг сообщил о том, что принял решение отменить чемпионат Европы 2021 года по фигурному катанию в Хорватии и финал Гран-при сезона-2020/21 в Китае. Причина понятна и предсказуема - пандемия коронавируса. Европейские соревнования должны были пройти в Загребе с 25 по 31 января. Прошлый чемпионат Европы получился триумфальным для сборной России - золото в каждом виде соревнований, полностью российский пьедестал у женщин и спортивных пар, еще одно серебро у мужчин и бронза у танцоров. В этом году россияне имели шансы повторить прошлогодние достижения, но вмешалась пандемия.

Ближайший старт российских фигуристов - чемпионат России, который пройдет в конце декабря в Челябинске, именно там должен был определиться состав сборной на европейское первенство. "Чемпионат Европы отменен, и это понятно - сейчас в мире тяжелая обстановка, люди болеют, положение сложное. Но мы должны делать свое дело, и если мы можем провести чемпионат России, его надо проводить, и еще что-то устроить для взрослых фигуристов перед чемпионатом мира, - считает известный российский тренер Татьяна Тарасова. - А что касается отмененного финала Гран-при, то лучше бы они посовещались и провели его у нас, мы всегда готовы". "Наша задача - провести турниры с пользой для дела. Про максимальную безопасность смысла говорить нет - ее нет даже когда ты сидишь дома. Мне кажется, важно сохранять соревнования пока это возможно, пока у нас есть силы", - подчеркнула Тарасова в беседе с ТАСС. Без трагедий и сюрпризов Отмена чемпионата стала разочарованием как для спортсменов, так и для зрителей. Но, по словам специалистов и тренеров, такое решение было ожидаемым. Слишком сложно в условиях пандемии и закрытых границ между странами организовать турнир с таким большим количеством участников, тренеров, персонала и гостей.

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"Это решение висело в воздухе, я глубоко сожалею, что жизнь поставила ISU в такое положение, при котором федерация вынуждена отменить чемпионат Европы, - сказал в беседе с ТАСС заслуженный тренер России Алексей Мишин. - Это беда для всего фигурного катания как одного из брендов олимпийского движения, беда для любителей этого вида спорта. Но главная беда для тех людей, которые могли бы с блеском выступить на этом чемпионате, еще более серьезная беда для тех, кто этот чемпионат мог бы выиграть и завоевать серьезный титул чемпиона Европы. Эту печаль и расстройство разделяют и их тренеры". Едва ли не главную сенсацию прошлогоднего турнира нам подарили танцы на льду, где победу одержали Никита Кацалапов и Виктория Синицина. Тренер танцевального дуэта Александр Жулин не скрывает, что расстроен отменой нынешнего старта. "Все пошло не так, все это очень плохо и печально - мои прогнозы в начале сезона оказались недалеки от действительности. Не сезон, а черти что, - сказал Жулин ТАСС. - Но не только у нас - у всех так. Только бы пережить этот коронавирус и вернуться к нормальной жизни". Контрмеры от федерации Главный старт неолимпийского сезона в фигурном катании - чемпионат мира. Пока ISU не заявляла об его отмене, и после первенства страны российским спортсменам нужно будет сосредоточиться на подготовке к этому турниру. В прошлые сезоны схема тренировок и подведения к соревнованиям была понятна - сначала Европа, потом мир. Планируется, что чемпионат мира - 2021 пройдет в Стокгольме с 22 по 28 марта, а это значит, что фигуристы должны не растерять форму за три месяца без турниров.

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