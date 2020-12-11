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Баскетбольные еврокубки

"Зенит" проиграл "Реалу" в матче баскетбольной Евролиги

Встреча завершилась со счетом 72:79

ТАСС, 11 декабря. Российский "Зенит" проиграл испанскому "Реалу" со счетом 72:79 в гостевом матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Самым результативным игроком стал баскетболист хозяев Альберто Абальде, на счету которого 16 очков. У петербуржцев больше всех набрал Остин Холлинс (15).

"Зенит" после 11 матчей идет шестым в таблице Евролиги, одержав семь побед. "Реал" одержал восьмую победу в 13 матчах и занимает четвертое место.

Петербуржцы в следующем туре примут германскую "Баварию" 16 декабря, 18 декабря команда сыграет в гостях с московским ЦСКА. Мадридцы 15 декабря встретятся на выезде с греческим "Панатинаикосом".

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