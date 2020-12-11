Гончаренко: ЦСКА проспал первые 20 минут матча с загребским "Динамо"

"Не одержать ни одной победы - не тот результат, которым можно гордиться, - сказал Гончаренко. - Пока нам не хватает сил, чтобы играть в таком графике, особенно когда ты играешь в четверг, а потом в воскресенье. Когда счет стал 0:2, мы немного раскрепостились, уверенно стали идти вперед, стало больше движения, были подходы, мы могли забить второй гол. В первом тайме не хватало движения, во втором тайме мы смотрелись лучше".

"Футболисты всегда должны стремиться к победе, как бы тяжело ни было, какая бы серия ни была, это рейтинговые очки, очки в копилку клуба. Ребята настраивались на победу сегодня, но так бывает, мы проспали первые минут 20 и потом не смогли ничего сделать. Мы выступили плохо, но в таком графике никогда не играли. Когда мы вышли из паузы, были только игры, не было подготовительного периода, на самом деле это очень сложно, это не оправдание, это констатация факта, очень много игр выпало на нашу долю", - добавил белорусский специалист.

ЦСКА занял последнее место в группе K, в которой также выступали австрийский "Вольфсберг" и нидерландский "Фейенорд", и не смог выйти в плей-офф Лиги Европы.