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НБА

Леброн Джеймс удостоен звания "Спортсмен года" по версии журнала Time

В октябре Джеймс в четвертый раз за карьеру получил приз лучшему игроку финальной серии НБА
Леброн Джеймс EPA-EFE/ERIK S. LESSER
Описание
Леброн Джеймс
© EPA-EFE/ERIK S. LESSER

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Американский журнал Time удостоил звания "Спортсмен года" баскетболиста Леброна Джеймса. Об этом издание сообщило в четверг.

Редакция Time отметила участие форварда клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" в общественных кампаниях по борьбе с расовым неравенством в США, а также направленных на повышение активности избирателей. По оценке журнала, по примеру Джеймса к этой деятельности присоединились многие известные американские спортсмены.

Атлет, в частности, перед состоявшимися в США 3 ноября всеобщими выборами помогал привлекать к работе на избирательных участках молодых людей. Предполагалось, что они должны заменить работников старшего возраста, поскольку для последних большую опасность представляет заражение коронавирусом.

Джеймс в октябре был признан самым ценным игроком финальной серии плей-офф НБА. Он является четырехкратным чемпионом ассоциации (дважды в составе "Майами", по одному разу - с "Кливлендом" и "Лейкерс"), форвард в четвертый раз удостоился награды самого ценного игрока финальной серии, став первым баскетболистом в истории, получившим этот приз с тремя разными командами. Чаще него этого звания удостаивался лишь Майкл Джордан - шесть раз.

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