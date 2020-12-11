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Поединок между Чимаевым и Эдвардсом может возглавить турнир UFC 20 января

Изначально бой был запланирован на 19 декабря, но Эдвардс заразился коронавирусом

ТАСС, 11 декабря. Поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между Хамзатом Чимаевым и британцем Леоном Эдвардсом планируется провести 20 января на турнире в Абу-Даби. Об этом сообщил глава UFC Дэйна Уайт, комментарий которого приводит журналист TSN Аарон Бронштетер.

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"Мы планируем, что бой Чимаев - Эдвардс возглавит турнир 20 января в Абу-Даби", - сказал Уайт.

Изначально бой должен был пройти 19 декабря. По информации журналиста ESPN Ариэля Хелвани, поединок отменили из-за положительного результата теста на коронавирус у Эдвардса.

В активе 26-летнего Чимаева, имеющего российское и шведское гражданства, девять побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. В своем последнем бою 20 сентября он нокаутировал американца Джеральда Мершарта в первом раунде. В активе 29-летнего Эдвардса 18 побед и три поражения.

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