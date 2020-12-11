Одна победа на четверых. Итоги группового этапа еврокубков для футбольных клубов России

В ночь на пятницу завершилась групповая стадия турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В этот день досрочно лишившийся шансов на выход в плей-офф Лиги Европы ЦСКА в Хорватии потерпел поражение от загребского "Динамо". Эта игра подвела черту под одним из худших выступлений российских команд на международной арене. "Безнадега.ру" Сезон-2020/21 стал последним на ближайшие годы, в котором принимали участие шесть клубов премьер-лиги. Стартовавшие раньше остальных московское "Динамо" и "Ростов" на стадии квалификации Лиги Европы еще в сентябре завершили выступление в турнире, проведя в нем по одному матчу. Бело-голубые в столице Грузии потерпели поражение со счетом 1:2 от тбилисского "Локомотива", а дончане на своем поле с таким же счетом проиграли израильскому "Маккаби" из Хайфы.

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По итогам прошлого сезона прямые путевки в групповую стадию еврокубков завоевали защитивший титул чемпион России петербургский "Зенит", вице-чемпион московский "Локомотив", а также ставший четвертым столичный ЦСКА. Двое первых напрямую попали в основную сетку Лиги чемпионов, тогда как армейцы квалифицировались в Лигу Европы. Сине-бело-голубым в результате жеребьевки в соперники достались серебряный призер чемпионата Германии "Боруссия" из Дортмунда, ставший четвертым в итальянской лиге "Лацио" и чемпион Бельгии "Брюгге", а железнодорожникам — действующий победитель Лиги чемпионов германская "Бавария" (Мюнхен), бронзовый призер чемпионата Испании "Атлетико" (Мадрид) и чемпион Австрии "Зальцбург". Соперниками красно-синих в Лиге Европы стали чемпион Хорватии "Динамо" (Загреб), а также бронзовые призеры чемпионатов Нидерландов (по итогам досрочно завершенного из-за пандемии коронавируса турнира в сезоне-2019/20 — прим. ТАСС) и Австрии "Фейенорд" и "Вольфсберг".

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"Зенит" провел худшую кампанию в Лиге чемпионов за время выступлений в этом турнире. Петербуржцы потерпели пять поражений и дома сыграли вничью с "Лацио". Команда главного тренера Сергея Семака на групповом этапе набрала одно очко из 18 возможных. Этот сезон сине-бело-голубых стал зеркальным отражением сезона-2015/16, когда они одержали пять побед и потерпев одно поражение в группе с бельгийским "Гентом", испанской "Валенсией" и французским "Лионом". В итоге чемпион России во второй раз подряд занял четвертое место в группе главного еврокубкового турнира, но в сезоне-2019/20 В его активе были две победы и одна ничья при трех поражениях.

Лига чемпионов-2020/21. Группа F Место Команда И В Н П М О 1 Боруссия Д 6 4 1 1 12-5 13 2 Лацио 6 2 4 0 11-7 10 3 Брюгге 6 2 2 2 8-10 8 4 Зенит 6 0 1 5 4-13 1

"Локомотив" в группе с именитыми соперниками за два тура до завершения группового этапа сохранял шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов, но даже после домашнего поражения от "Зальцбурга" (1:3) мог попасть выйти в весеннюю стадию Лиги Европы. Для этого железнодорожникам нужно было добиться фантастического результата — на выезде обыграть "Баварию". Команда Марко Николича не сумела добиться желаемого и осталась на четвертом месте. Несмотря на итоговую неудачу, москвичи могут занести себе в актив ничьи с "Зальцбургом" (2:2, в гостях) и "Атлетико" (1:1 — дома, 0:0 — на выезде).

Лига чемпионов-2020/21. Группа A Место Команда И В Н П М О 1 Бавария 6 5 1 0 18-5 16 2 Атлетико 6 2 3 1 7-8 9 3 Зальцбург 6 1 1 4 10-17 4 4 Локомотив 6 0 3 3 5-10 3

ЦСКА при жеребьевке попал в первую корзину, куда попали фавориты турнира, но уже после пяти туров Лиги Европы потерял шансы на выход в плей-офф. Армейцы, как и "Локомотив", трижды сыграли вничью, но у них в соперниках были менее статусные соперники. Это выступление стало худшим в истории клуба во втором по значимости еврокубке. Предыдущее достижение со знаком минус в их исполнении — четыре очка в Кубке УЕФА сезона-2005/06.

Лига Европы-2020/21. Группа К Место Команда И В Н П М О 1 Динамо З 6 4 2 0 9-1 14 3 Вольфсберг 6 3 1 2 7-6 10 2 Фейенорд 6 1 2 3 4-8 5 4 ЦСКА 6 0 3 3 3-8 3

Дальше прошел только "Краснодар" Основанный в 2008 году клуб из Краснодара был третьим представителем России в Лиге чемпионов. Наша страна впервые в истории была представлена таким количеством клубов в главном еврокубке. Именно дебютант, несмотря ни на что, выступил на таком уровне лучше более опытных "Зенита" и "Локомотива". Южане попали в группу с победителем прошлого розыгрыша Лиги Европы испанской "Севильей", четвертой командой чемпионата Англии "Челси" и бронзовым призером досрочно завершенного из-за пандемии коронавируса чемпионата Франции, еще одним дебютантом турнира "Ренном". "Краснодар" по всем статьям уступил только "Челси" (0:4, дома), сыграв вничью с лондонцами на их поле (1:1), с долей невезения дважды минимально проиграл "Севилье" (2:3 — на выезде, 1:2 — дома). В играх же с более равным по статусу клубом из Ренна команда Мурада Мусаева была лучше (1:1 — на выезде, 1:0 — дома). В начале 2021 года она в одиночку продолжит представлять Россию в плей-офф Лиги Европы.

Лига чемпионов-2020/21. Группа Е Место Команда И В Н П М О 1 Челси 6 4 2 0 14-2 14 2 Севилья 6 4 1 1 9-8 13 3 Краснодар 6 1 2 3 6-11 5 4 Ренн 6 0 1 5 2-8 1

"Краснодар" добился такого результата, несмотря на проблемы с составом. В начале еврокубковой кампании команда из-за травм и положительных тестов на коронавирус не могла играть в оптимальном составе. В сочетании, близком к таковому она команда провела самые важные игры — победную против "Ренна", по итогам которой завоевала выход в плей-офф Лиги Европы, и ничейную с "Челси". Последствием такого выступления команды Мусаева в Лиге Европы стала неудачная игра в чемпионате — бронзовый призер прошлого сезона после 17 туров занимает девятое место, отставая от зоны еврокубков на шесть очков. "Зенит", "Локомотив" и ЦСКА по ходу этого сезона также сталкивались с кадровыми проблемами и спецификой коронавирусного футбола, но ни один из этих клубов не смог превозмочь обстоятельства. Но при этом в чемпионате России дела у них обстоят лучше, чем у "Краснодара" — они занимают первое, шестое и третье места соответственно. Бывало и хуже Неудачное выступление российских клубов на международной арене может иметь долгосрочные последствия. Страна уже опустилась на седьмое место в таблице коэффициентов УЕФА, со следующего сезона в еврокубках ее будут представлять не шесть, а пять клубов. Уже в начале следующего года Россия может опуститься на восьмую позицию, но на числе клубов в еврокубках такое падение не скажется (находящиеся на этой позиции Нидерланды также делегируют по пять команд).

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Несмотря на то, что в плей-офф Россию будет представлять один только "Краснодар", шансы улучшить положение в таблице УЕФА остаются. В этом сезоне клубы общими усилиями набрали 4,333 балла, а сезоном ранее, когда ни один из клубов не смог пробиться в весеннюю часть Лиги чемпионов и Лиги Европы — 4,666. При этом тогда российские клубы на групповой стадии одержали семь побед, а сейчас — одну. Эти результаты не идут в сравнение с самым неудачным еврокубковым сезоном российских команд в истории. 19 лет назад московские "Спартак", "Локомотив", "Торпедо" и "Динамо", махачкалинский "Анжи" и новороссийский "Черноморец" вместе набрали 2,333 балла. Тогда ни одна команда также не вышла в весеннюю стадию еврокубков. Что будет дальше Положение России в таблице коэффициентов УЕФА может улучшиться благодаря новому турниру — Лиге конференций. В сезоне-2021/22 стартует первый розыгрыш соревнования, в котором будут играть преимущественно команды, занимающие высокие места в чемпионатах с низкими рейтингами. Представительство пятерки ведущих лиг, чемпионатов Испании, Англии, Италии, Германии и Франции, в нем будет ограничено одним клубом от страны. От России в нем смогут сыграть два клуба, которые займут третье и четвертое места в чемпионате-2020/21. Они начнут выступление с раундов квалификации.

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