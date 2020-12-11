Адвокат Кучерена вошел в новый состав наблюдательного совета РУСАДА

ТАСС, 11 декабря. Адвокат Анатолий Кучерена вошел в новый состав наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщается в пресс-релизе агентства, предоставленном ТАСС пресс-службой РУСАДА.

11 декабря состоялось общее собрание членов Российского антидопингового агентства, которое утвердило новый состав наблюдательного совета.

В новый состав наблюдательного совета РУСАДА также вошли директор Европейского учебного института МГИМО МИД России Тамара Шашихина, заведующая кафедрой международного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Наталья Соколова, профессор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Виталий Виноградов, независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства (WADA) и спортивный врач Сергей Илюков, а также два члена прежнего состава наблюдательного совета: вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин и летчик-космонавт, Герой РФ Сергей Рязанский.

Председатель и вице-председатель набсовета будут выбраны голосованием на первом его заседании.

Решение о досрочном прекращении полномочий прежних членов набсовета РУСАДА было принято 24 ноября и связано с вступлением в силу нового кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA), в котором прописано, что представители исполнительных органов власти, олимпийского и паралимпийского комитетов, спортивных федераций и организаций больше не смогут входить в органы управления.