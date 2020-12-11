{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Допинг в спорте

Ассоциация юристов России и Международный центр охраны здоровья станут учредителями РУСАДА

Олимпийский и Паралимпийский комитеты России перестанут быть учредителями агентства к 1 января 2021 года
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Ассоциация юристов России и Международный центр охраны здоровья будут новыми учредителями Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Это следует из релиза, предоставленном ТАСС пресс-службой РУСАДА.

На эту тему
Адвокат Кучерена вошел в новый состав наблюдательного совета РУСАДА

11 декабря состоялось общее собрание членов Российского антидопингового агентства. На заседании были определены новые учредители РУСАДА и утвержден новый состав наблюдательного совета агентства.

С 1 января 2021 года вступает в силу обновленная версия Всемирного антидопингового кодекса Всемирного антидопингового агентства (WADA). Документ содержит новые требования применительно к статусу коллегиальных органов управления национальных антидопинговых агентств. Представители исполнительных органов власти, национального олимпийского и паралимпийского комитетов, спортивных федераций и организаций больше не смогут входить в органы управления национального антидопингового агентства.

Учредителями РУСАДА в настоящее время являются Олимпийский и Паралимпийский комитеты России. Они перестанут быть учредителями РУСАДА к 1 января 2021 года.

Теги
Допинг
Новый генеральный директор РУСАДА может быть избран в феврале или марте
Читать полностью