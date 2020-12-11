Новый наблюдательный совет РУСАДА начнет работу 1 января

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Полномочия нового наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) вступят в силу с 1 января. Об этом на пресс-конференции сообщил исполняющий обязанности генерального директора агентства Михаил Буханов.

11 декабря состоялось общее собрание членов РУСАДА, которое утвердило новый состав наблюдательного совета.

"На общем собрании утвержден состав нового набсовета - его полномочия вступают в силу с 1 января. Это уважаемые люди, каждый - специалист в своей области. В ближайшие дни будет необходимо зарегистрировать обновленную редакцию устава. Надеемся, что будем плодотворно работать в следующем году, хотели бы поблагодарить предыдущий состав", - сказал Буханов.

В новый состав наблюдательного совета РУСАДА вошли адвокат Анатолий Кучерена, директор Европейского учебного института МГИМО МИД России Тамара Шашихина, заведующая кафедрой международного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Наталия Соколова, профессор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Виталий Виноградов, независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства (WADA) и спортивный врач Сергей Илюков, а также два члена прежнего состава наблюдательного совета: вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин и летчик-космонавт, Герой РФ Сергей Рязанский.