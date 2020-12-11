Новый генеральный директор РУСАДА может быть избран в феврале или марте

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Новый генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) может быть избран в феврале или марте. Об этом журналистам по итогам общего собрания РУСАДА сообщил и. о. генерального директора Михаил Буханов.

Предыдущим гендиректором РУСАДА был Юрий Ганус. 11 декабря состоялось общее собрание членов РУСАДА, которое утвердило новый состав наблюдательного совета.

"С момента назначения и. о. гендиректора начались корпоративные процедуры по смене гендиректора. Требования остались те же самые. На набсовете 22 октября были сформированы требования комиссии по отбору, объявлен конкурс, проходят процедуры", - сказал Буханов.

"Сейчас комиссия получает резюме, планируется завершить это в следующем году. На это отводится шесть месяцев. Думаю, в феврале, в крайнем случае в марте процедуры завершатся и мы будем с новым генеральным директором", - добавил он.

В новый состав наблюдательного совета РУСАДА вошли адвокат Анатолий Кучерена, директор Европейского учебного института МГИМО МИД России Тамара Шашихина, заведующая кафедрой международного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Наталия Соколова, профессор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Виталий Виноградов, независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства (WADA) и спортивный врач Сергей Илюков, а также два члена прежнего состава наблюдательного совета: вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин и летчик-космонавт, Герой РФ Сергей Рязанский.

Председатель и вице-председатель набсовета будут выбраны голосованием на первом его заседании.