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Допинг в спорте

Буханов планирует претендовать на пост генерального директора РУСАДА

Выборы нового руководителя Российского антидопингового агентства могут пройти в феврале-марте 2021 года

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов будет участвовать в конкурсе на замещение должности. Об этом Буханов сообщил журналистам.

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"Я планирую участвовать в конкурсе, - сказал Буханов. - Но у меня те же права, что и у остальных кандидатов. Хотелось бы продолжить работу генеральным директором".

"Если общее собрание сочтет достойным иного кандидата, то я продолжу юридическую практику", - добавил он.

Буханов исполняет обязанности главы РУСАДА с августа, когда был уволен прежний генеральный директор агентства Юрий Ганус. До августа Буханов являлся юристом РУСАДА. Выборы нового руководителя Российского антидопингового агентства могут пройти в феврале-марте 2021 года.

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