Буханов: включение Кучерены в набсовет РУСАДА не связано с участием агентства в судах

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Включение адвоката Анатолия Кучерены в новый состав наблюдательного совета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не связано с тем, что агентство на данный момент является участником судебных процедур. Об этом журналистам по итогам общего собрания членов РУСАДА сообщил и. о. генерального директора агентства Михаил Буханов.

"Мы надеемся на помощь и поддержку. Если в наблюдательном совете, в органах правления будут представители юридической профессии, тем более такие именитые, это громадный плюс, чтобы мы вырабатывали свою позицию, либо сверяли свое мнение, проекты решений, локальных нормативных актов. Но это [включение Кучерены в набсовет] не было вызвано тем, что РУСАДА на данный момент является участником этих процедур", - сказал Буханов.

В новый состав наблюдательного совета РУСАДА вошли адвокат Анатолий Кучерена, директор Европейского учебного института МГИМО МИД России Тамара Шашихина, заведующая кафедрой международного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Наталия Соколова, профессор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Виталий Виноградов, независимый эксперт Всемирного антидопингового агентства (WADA) и спортивный врач Сергей Илюков, а также два члена прежнего состава наблюдательного совета: вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин и летчик-космонавт, Герой РФ Сергей Рязанский. Председатель и вице-председатель набсовета будут выбраны голосованием на первом его заседании.

Слушания в Спортивном арбитражном суде (CAS) по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и РУСАДА проходили с 2 по 5 ноября, итоговое решение суда ожидается к концу года. Если CAS примет сторону WADA, российский спорт ждут серьезные санкции: спортсмены на четыре года лишатся права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.